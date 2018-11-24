AK Parti'de aday heyecanı

Yerel seçimlerde yeni bir zaferle yoluna devam etmek isteyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'de kritik yerlerdeki adaylar belirlendi.

AK Parti'nin, 40 il ve ilçe için belediye başkan adayları, bugün 14.00'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

BÜYÜKŞEHİRLER MERAK EDİLİYOR

AK Parti'de en çok merak edilen, tabii ki İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının kimler olacağı.

Kulislerde çok sayıda kişinin adı geçiyor. Saatler sonra adayların isimleri açıklanacak ve adaylar, çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayacak.

Muhalefet partilerinin gözü büyükşehirlerde. Dolayısıyla açıklanacak adayları, AK Partililer kadar CHP, İyi Parti, Saadet Partisi de merakla bekliyor.