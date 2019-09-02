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AK Parti MYK'da Davutoğlu'na ihraç kararı

Erdoğan başkanlığındaki toplantıdan Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın ihraç edilmesi kararı çıktı.

Haber Merkezi | 02.09.2019 - 21:29..
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AK Parti MYK'da Davutoğlu'na ihraç kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

5 SAATE YAKIN SÜREN TOPLANTI

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 4 saat 40 dakika sürdü.

AK Parti MYK'da önemli karar verildi. AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihracı istendi.

AK PARTİ'DEN İHRAÇ AÇIKLAMASI

AK Parti'den yapılan açıklama şöyle denildi:

"AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun 02.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak Partiden Kesin İhraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir."

AK Parti MYK'da Davutoğlu'na ihraç kararı

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