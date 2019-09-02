AK Parti MYK'da Davutoğlu'na ihraç kararı

Beykoz Belediyesi ‘7 milyon liraya merdiven yapıldı’ haberlerinin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıdan Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın ihraç edilmesi kararı çıktı.

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Cani anne yaşananları itiraf etti

İfadesinde çocuğunun hayatını kaybettiği sırada olay yerinde olduğunu itiraf eden vicdansız anne, "Cesedi 2 gün boyunca otomobilde saklayıp, gömecek yer aradık. Sonunda da o çukura gömdük." dedi.