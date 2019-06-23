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AK Parti'de İstanbul il başkanına istifa sesleri

Binali Yıldırım İstanbul'da AK Parti seçim koordinasyon merkezinden ayrılırken AK Partililer İstanbul İl Başkanlığı'na tepki gösterdi, istifa sesleri yükseldi.

İHA | 23.06.2019 - 22:25..
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AK Parti'de İstanbul il başkanına istifa sesleri

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerini CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından, Ak Partililer İstanbul İl Başkanlığı'na tepki gösterdi.

"İL BAŞKANI İSTİFA"

Binali Yıldırım'ın il başkanlığından çıktığı sırada partililer "İl Başkanı istifa" sesleri yükselmeye başladı. Bu sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yükselen seslere müdahale etti.

AK Parti'de İstanbul il başkanına istifa sesleri

"SİZİ AĞLATMAYA HAKLARI YOK"

Yıldırım'ın binadan ayrıldığı sırada aracın yanına gelen bazı AK Partililer tepkilerini yeniden dile getirerek, Yıldırım'a "Başkanım il Başkanı istifa etmeli. İstifa etsinler ağlatmaya hakları yok sizi Başkanım." dedi.

AK Parti'de İstanbul il başkanına istifa sesleri VİDEO

İL BAŞKANLIĞINA TEPKİ

İstanbul'da CHP'nin aldığı yüzde 53'lük sonuç ile 800 bine yakın farkla yarışı kazanan İmamoğlu'nun zaferi sonrasında AK Parti seçmeni İstanbul İl Başkanlığı'na tepki gösteri. İstanbul İl Başkanlığı yeterince çalışmamakla suçlandı.

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