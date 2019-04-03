AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

"MAZBATAMI VERİN"

Ekrem İmamoğlu, "Biz adalet istiyoruz. 16 milyon insanın vicdanının sonucu ve büyük seçimin karşılığında seçilmiş olan oylarıyla beraber, YSK'nın açıkladığı oylarla beraber belli olan sonucuyla beraber, mazbatamızı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyorum. Süreci en titiz şekliyle yönetmesini, tüm hassasiyetleriyle yönetmesini özellikle istirham ediyorum." açıklaması yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan cevap geldi.

"HUKUKİ BİR SÜREÇ VAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Hukuki bir süreç var. Hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun?

CHP'nin tehditvari yaklaşımlarla sokağa işaret etmesi bir devlet adamına yakışmaz. O belgeyi gösteririz bu belgeyi gösteririz. Bu işin çözümü seçim kurullarında. Kararı biz de onlar da kabullenmek durumundadır." dedi.

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