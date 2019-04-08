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AK Parti'den İstanbul seçimleri için açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 17:18..
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AK Parti'den İstanbul seçimleri için açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Şu ana gelinceye kadar bizim belgelerimize ilişkin bir itiraz gelmiş değildir. Sadece kendi tezlerini desteklemek için hafife alan hamleler gördük. Bizim belgeleri çürüten bir bakış açısı görmedik.

Kamuoyunun kafası sanki bilerek karıştırılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun 'olay demokrasi olayıdır' sözü isabetli. Demokrasimiz şaibe altında kalmasın.

Daha önce seçim kurulları tedbir kararı vermemişti.CHP'lilerin verdiği oranlar kesinlikle doğru değil.

Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi olmadık,  hiçbir adımı atmadık, atmayız da. Ne olacaksa hukuki zemin içerisinde olacak. Hukuk dışına çıkan hiçbir adımı atmadık, atmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar biz asla hukukun dışına çıkmayacağız, yasal yolları denemek hakkımız ve sonuna kadar da bu hakkı deneyeceğiz.

Yaptığımız sandığa ne girmişse çıkması ve kaydedilmesidir.

Amacımız organize usulsüzlüğü yaptıranları belirlemek. Maddi hatalar yüzde 20 CHP'nin aleyhine. Maddi hata yüzde 80 bizim aleyhimize nasıl oluyor?

DETAYLAR GELECEK...

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