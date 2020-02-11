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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile FETÖ'yü yan yana zikretmesinin ahlaken ve siyaseten iflas olduğunu söyledi.

AA | 11.02.2020 - 16:36..
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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak bazı açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri'nin FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ı hedef almasına, AK Parti'den cevap geldi.

"FETÖ'NÜN EN BÜYÜK HEDEFİ CUMHURBAŞKANIMIZDI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DURUŞU SAYESİNDE..."

Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır. FETÖ’nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı, aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür." ifadelerini kullandı.

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