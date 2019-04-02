AK Parti'den seçim sonuçlarına itiraz

Yerel seçimler sona erdi ancak yaşanan tartışmalar halen devam ediyor. Özellikle resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'u çok az bir farkla kaybeden AK Parti, gerek geçersiz oyların fazlalığı, gerek listelerde meydana gelen yanlışlıklar nedeniyle YSK'ya "itiraz" başvurusunda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına itirazlarıyla ilgili basın toplantısı düzenlerken, sandıkların yeniden sayımının güvenliği için, işlemin canlı yayında yapılması önerisi sundu. USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLDİ Yavuz, tespit edilen usulsüzlükleri YSK'ya bildirdiklerini açıklarken, İstanbul'daki oy farkının azaldığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz "İstanbul'da an itibarıyla fark 20 bin 509'a düştü. Daha da düşecek. Bağcılar'da çok sayıda usülsüzlük var." dedi. Yapılan usulsüzlüklere yönelik itirazların YSK'ya yapıldığını belirten Yavuz, "Gerektiğinde suç duyurusunda bulunacağız." dedi. KAMERALAR KARŞISINDA SAYIM TEKLİFİ Yavuz sayımın güvenlik gerekçesiyle kameralar karşısında da yapılabileceğine dikkat çekerken, en doğru sonua ulaşmak için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.