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AK Parti'den seçim sonuçlarına itiraz

Yerel seçimlerinin İstanbul'daki sonuçlarına itiraz eden AK Parti, gerekli güven koşullarının sağlanabilmesi için gerekirse sayımın canlı yayında kameralar ortamında da yapılabileceği önerildi.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 19:13..
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Yerel seçimler sona erdi ancak yaşanan tartışmalar halen devam ediyor. Özellikle resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'u çok az bir farkla kaybeden AK Parti, gerek geçersiz oyların fazlalığı, gerek listelerde meydana gelen yanlışlıklar nedeniyle YSK'ya "itiraz" başvurusunda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına itirazlarıyla ilgili basın toplantısı düzenlerken, sandıkların yeniden sayımının güvenliği için, işlemin canlı yayında yapılması önerisi sundu.

USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLDİ

Yavuz, tespit edilen usulsüzlükleri YSK'ya bildirdiklerini açıklarken, İstanbul'daki oy farkının azaldığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz "İstanbul'da an itibarıyla fark 20 bin 509'a düştü. Daha da düşecek. Bağcılar'da çok sayıda usülsüzlük var." dedi.

Yapılan usulsüzlüklere yönelik itirazların YSK'ya yapıldığını belirten Yavuz, "Gerektiğinde suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

KAMERALAR KARŞISINDA SAYIM TEKLİFİ

Yavuz sayımın güvenlik gerekçesiyle kameralar karşısında da yapılabileceğine dikkat çekerken, en doğru sonua ulaşmak için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

 

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