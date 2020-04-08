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AK Parti'den üniversiteler için kanun teklifi

Üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda, yaz döneminde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi sunuldu.

Haber Merkezi |
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AK Parti'den üniversiteler için kanun teklifi

Tüm üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren kanun teklifi, Meclis'te...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan üniversiteler için Meclis'e kanun teklifi sunuldu...

AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, korona önlemleri kapsamında hazırlandı.

YAZ OKULU DÜZENLEMESİ

Söz konusu teklifle, Yükseköğretim Kanunu'da değişiklik öngörülüyor. Teklifte salgın ve afet durumlarında üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılması öngörüldü.

AK Parti'den üniversiteler için kanun teklifi

MALİ HAKLAR...

Ayrıca sunulan kanun teklifinde yılda iki kez yapılabilen doçentlik sınavı sayısının artırılabilmesi, vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının mali haklarının devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenmesi, üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği verilebilmesi, Ankara Bilim Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin maddeler de yer aldı.

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