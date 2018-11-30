taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1692
Euro
5.8852
Altın
1222.63
Borsa
94890.66
Gram Altın
203.666

AK Parti'den yeni yasa teklifi

Yasa teklifinde işsizlik ödeneğinden kira artışına, konut yardımından emeklilik aylığına uzanan önemli değişiklikler var.

Haber Merkezi | 30.11.2018 - 13:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
AK Parti'den yeni yasa teklifi

asd

AK Parti ekonomi alanında yasal değişiklikler öngören 71 maddelik kanun teklifini TBMM'ye sundu.

"İL BANK'A YETKİ VERİLMESİ DE KANUN TEKLİFİ İÇERİSİNDE"

Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kanun teklifimizle alakalı bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum; İl Bank Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri, bu teklifle İl Bank'a yetki vermeyi düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olması ve finansman sağlaması için İl Bank'a yetki verilmesi kanun teklifi içerisinde bulunmaktadır. Pol-san biliyorsunuz emniyet memurlarının sandığı, yeni gelen memurların da buraya katılımını zorunlu hale getirilmesini teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinde yer alan diğer değişiklikler ise şöyle:

-İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumunun ortadan kaldırılması ve işsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün prim ödeme şartı hizmet akdine tabi olma haline dönüşmesi,

-Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için 1.000 TL'lik alt sınır belirlenmesi,

-Bebek sütlerinde ve şalgamda ÖTV kaldırılması,Konut hesabına katılanlara devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılması,

-Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70'inin gelir vergisinden istisna edilmesi,

-Kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin (TÜFE ) artış oranı olarak belirlenmesi öngörülüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova'da deprem

Yalova'da deprem

240
Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

64
Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

50
TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

31
2019'da zam oranları belli oldu

2019'da zam oranları belli oldu

431
Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

368
Bolu Dağı'nda kar

Bolu Dağı'nda kar

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir