AK Parti'den yeni yasa teklifi

AK Parti ekonomi alanında yasal değişiklikler öngören 71 maddelik kanun teklifini TBMM'ye sundu.

"İL BANK'A YETKİ VERİLMESİ DE KANUN TEKLİFİ İÇERİSİNDE"

Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kanun teklifimizle alakalı bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum; İl Bank Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri, bu teklifle İl Bank'a yetki vermeyi düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olması ve finansman sağlaması için İl Bank'a yetki verilmesi kanun teklifi içerisinde bulunmaktadır. Pol-san biliyorsunuz emniyet memurlarının sandığı, yeni gelen memurların da buraya katılımını zorunlu hale getirilmesini teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinde yer alan diğer değişiklikler ise şöyle:

-İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumunun ortadan kaldırılması ve işsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün prim ödeme şartı hizmet akdine tabi olma haline dönüşmesi,

-Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için 1.000 TL'lik alt sınır belirlenmesi,

-Bebek sütlerinde ve şalgamda ÖTV kaldırılması,Konut hesabına katılanlara devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılması,

-Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70'inin gelir vergisinden istisna edilmesi,

-Kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin (TÜFE ) artış oranı olarak belirlenmesi öngörülüyor.