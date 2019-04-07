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AK Parti'den YSK'ya itiraz

AK Parti, İstanbul'un 39 ilçesinde oyların tamamının sayılması için YSK'ya başvurdu.

Haber Merkezi | 07.04.2019 - 19:12..
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AK Parti'den YSK'ya itiraz

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, 31 Mart  Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin 38 ilçede oyların yeniden sayılması  talebinde bulunuldu.

Bu konuda hazırlanan itiraz dilekçesini AK Parti İstanbul İl  Başkanlığı yetkilileri, YSK'ye gönderilmek üzere İstanbul İl Seçim Kurulu'na sundu.

AK PARTİ YSK'YA BAŞVURU YAPACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, basın  toplantısında, dün Beyoğlu'ndaki tüm oyların sayılması için YSK nezdinde  girişimde bulunduklarını hatırlatarak, "Henüz bir karar verilmedi. Bildiğim  kararıyla da görüşülmedi. Bugün ise 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden YSK'ye müracaat etmiş olacağız." açıklamasında  bulunmuştu.

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