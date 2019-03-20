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AK Partili Başterzi’ye silahlı saldırı

Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, bu gece evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

İHA | 20.03.2019 - 02:42..
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Cumhur İttifakı AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, seçim kampanyaları kapsamında çalışmalarını tamamlayıp evine girerken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından sol bacağından vurulan Başterzi, Selçuk Devlet hastanesine kaldırıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tedaviye alınan Başterzi daha sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


AK Partili Başterzi’ye silahlı saldırı

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