İstanbul'un Pendik ilçesinde seçim çalışması için broşür dağıtan 20'li yaşlarındaki AK Parti görevlisi çocuk, bir kadının faşist sözlü saldırısına uğradı.
"MAKARNA DAĞITIYOR MUSUN?"
Broşür dağıtan gence "Andımız'ı oku." diyen kadın, daha sonra gence "Çay, makarna dağıtmıyor musun?" diye sordu.
Daha sonra kadının tahrik dolu sözlerine rağmen üslubunu bozmayan genç, "Eyvallah" diyerek kadının yanından ayrıldı.
Görüntüler, sosyal medyada da tepkilere neden oldu.
AK Partili gence çirkin davranan kadın ViDEO