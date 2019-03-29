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AK Partili gence çirkin davranan kadın

Seçim çalışması için broşür dağıtan gence, faşist ve ırkçılığın çirkin yüzüyle davranan kadın tepki aldı.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 10:06..
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AK Partili gence çirkin davranan kadın

İstanbul'un Pendik ilçesinde seçim çalışması için broşür dağıtan 20'li yaşlarındaki AK Parti görevlisi çocuk, bir kadının faşist sözlü saldırısına uğradı.

"MAKARNA DAĞITIYOR MUSUN?"

Broşür dağıtan gence "Andımız'ı oku." diyen kadın, daha sonra gence "Çay, makarna dağıtmıyor musun?" diye sordu.

Daha sonra kadının tahrik dolu sözlerine rağmen üslubunu bozmayan genç, "Eyvallah" diyerek kadının yanından ayrıldı.

Görüntüler, sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

AK Partili gence çirkin davranan kadın ViDEO

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