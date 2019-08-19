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AK Partili iki vekil İzmir'de kaza geçirdi

Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan ile Murat Baybatur yaralandı.

DHA | 19.08.2019 - 14:33..
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TARİŞ'te düzenlenecek programa katılmak üzere yola çıkan Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin de bulunduğu otomobillerden biri, Çiçekli Kavşağı yakınlarında başka bir otomobille çarpıştı.

2 MİLLETVEKİLİ VE 2 DANIŞMAN YARALANDI

Kazada, milletvekilleri Murat Baybatur ile Mehmet Ali Özkan ile 2 danışman hafif yaralandı. Yaralılar, Manisa Şehir Hastanesi'ne Semra Kaplan Kıvırcık'ın aracıyla götürüldü. Murat Baybatur, yaptığı açıklamada, küçük çaplı yaralanmalar olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

AK Partili iki vekil İzmir'de kaza geçirdi

Murat Baybatur

AK Partili iki vekil İzmir'de kaza geçirdi

Mehmet Ali Özkan

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