AK Partili Özhaseki'nin yaralandığı kaza anı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, toplantıdan dönen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile eşi Semiha Yılmaz ve Menderes Türel’in içerisinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mehmet Özhaseki ile Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz kontrol amaçlı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

AK Parti'li Özhaseki, Türel ve Yılmazın yaralandığı kaza

ÖZHASEKİ'NİN BURNUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Mehmet Özhaseki’nin burun kemiğinde kırık tespit edildiğini ve MR sonuçlarına göre hareket edileceğini, Menderes Türel’in de yapılan tetkiklerinde durumunun iyi olduğunu söyledi.

"HİÇBİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Prof.Dr.Ünal,"Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Sadece Mehmet Özhaseki’nin burnunda bir kırık var. Burun kemiğine cerrahi bir müdahale yapılacak. Ayrıca Yusuf Ziya Yılmaz’ın eşinin omuzunda ortopedi müdahalesi gerektiren küçük bir işlem var. Başka önemli bir durum yok." dedi.

Öte yandan, Serik Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen Neşe Özhaseki ve Semiha Yılmaz’ın da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

VALİ HASTANE ZİYARETİNE GİTTİ

Kazanın duyulmasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da AÜ Tıp Fakültesi'ne gidip, geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu öğrenildi.