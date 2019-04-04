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AK Partili Sayan: Cumhurbaşkanının talebesiyim

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, mazbata töreninde,"Belediyenin kapılarını söküyoruz, x-ray cihazlarını da kaldırıyorum" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 15:35..
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AK Partili Sayan: Cumhurbaşkanının talebesiyim

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den belediye meclis üyeliğini kazananlar için Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen mazbata törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü dile getiren Sayan, Ağrı'nın sorunlarına farklı bir açıyla yaklaştı.

“İNŞALLAH BURAYI YILDIZ YAPACAĞIM”

Halkın da gereken desteği verdiğini belirten Sayan, "Ağrı'nın kötü kaderine dur diyeceğiz. Cumhurbaşkanımız İstanbul'da belediye başkanı olurken su yoktu ya her tarafta çöp vardı ya. Cumhurbaşkanımız o şehri yıldız şehir yaptı ya. Ben de onun neferiyim. Cumhurbaşkanı'nın talebesiyim. İnşallah ben de burayı yıldız yapacağım.

AK Partili Sayan: Cumhurbaşkanının talebesiyim

“BELEDİYENİN KAPILARINI SÖKÜYORUZ, X-RAY CİHAZLARINI DA KALDIRIYORUM”

Herkese adaletli davranacağım, hata yaptığımda beni uyarın. Cuma günü Merkez Camisi’nde okutacağımız mevlitten sonra, Vali Süleyman Elban'dan görevi devir alacağız. Cuma günü belediyenin kapılarını söküyoruz. Güvenlik nedeniyle oraya konulan x-ray cihazlarını da kaldırıyorum. Beni öldürecekse halkım öldürsün. Namertler öldürmesin. Onun için hep birlikte bu işi başaracağız." dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: X-ray cihazlarını da kaldırıyorum

Sayan, konuşmasının ardından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den belediye meclis üyeliğini kazananlara mazbata verdi.

AK Partili Sayan: Cumhurbaşkanının talebesiyim

AK Partili Sayan: Cumhurbaşkanının talebesiyim

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