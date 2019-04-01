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AK Partili Saylak Muğla'da umduğunu bulamadı

Milas'ta CHP'den ayrılan ve AK Parti'den aday olan, Barış Saylak seçimi kaybetti.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 12:10..
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AK Partili Saylak Muğla'da umduğunu bulamadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan sonra yoluna AK Parti ile devam etme kararı alan Barış Saylak, sandıkta hüsrana uğradı.

MİLAS'TA OYLAR CHP'YE GİTTİ

Muğla Milas Belediye Başkan adayı olan Saylak, yüzde 44,90’la ikinci sırada yer aldı. Saylak’ın aldığı toplam oy 40 bin 381.

Milas tercihini CHP'den yana kullandı.

CHP’nin adayı Muhammet Tokat, yüzde 51,37’yle birinci oldu. Tokat’ın aldığı oy ise 46 bin 195.

AK Partili Saylak Muğla'da umduğunu bulamadı

"BÜYÜKSÜN REİS'İM"

Barış Saylak, AK Parti'ye geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasıyla gündeme gelmişti.

Saylak, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Büyüksün Reis'im büyük" diye hitap etmişti.

Barış Saylak'ın Erdoğan'la telefon görüşmesi VİDEO

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