AK Partili siyasetçiler Nalan Apa'nın istifasını bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın genel müdürlük koltuğuna Nalan Apa'nın getirilmesi, AK Parti'de tepkilerin yükselmesine neden oldu.

AK Partili birçok isim tarafından istifası istenen Nalan Apa tepkilere henüz cevap vermezken, akıllara İBB'deki atama krizi geldi.

CHP'NİN İSTİFA ETTİRDİĞİ İSİM

Bilindiği üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSBAK A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Bahaddin Yetkin'i atamıştı.

Atama kararının ardından Yetkin'in, CHP aleyhinde attığı tweet'ler ortaya çıkmıştı.

CHP tabanınından gelen baskıların ardından Bahaddin Yetkin, istifasını vermek zorunda kalmıştı.

AK PARTİLİLER KIZGIN

AK Parti'nin eski milletvekillerinden Mehmet Metiner ve Cuma İçten, Nalan Apa'nın bu göreve getirilmesine Twittter'dan tepki gösterdi.

AK Parti'ye gönül verenler de sosyal medya hesaplarından, bu atamaya tepkilerini yükseltmeye başladı.