AK Partili ve HDP'li kadın vekillerin tecavüzcü polemiği

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda, Adalet Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2020 Mali Yılı Bütçesini görüşmek üzere toplandı.

HDP'Lİ KURTULAN: "AFRİN'DE KÜRT KADINLARI SATILIYOR"

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Afrin'de şu an kadınlar satılıyor ve Kürt kadınları tecavüze uğruyor. Hayır elinizi uzatmayın. Oradaki 'Milli ordu' dediğiniz, maaş aktardığınız tecavüzcüler üzerinden bu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ZENGİN: "SADECE KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİLSİNİZ"

Kurtulan'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, söz alarak şunları kaydetti:

"Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi hatırlatırım. Türkiye'deki oy vermiş insanların özgür iradesini temsil ettiğini hatırlatıyorum. Kürtlerden başka ağzınıza hiç kimseyi almıyorsunuz. Anayasal olarak siz sadece Kürtlerin temsilcisi değilsiniz. Bu memlekette yaşayan herkesin temsilcisisiniz. Bize kimse 'tecavüzcü' diyemez, bu ülkenin Bakanlarına hiç kimse 'bölücü' diyemez. Bu ülkenin Adalet Bakanına, Milli Savunma Bakanına siz 'bölücü, terörist' diyemezsiniz."

Mecliste 'bölücü' ve 'tecavüzcü' tartışması