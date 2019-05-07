AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

YSK'nın 37 gün sonra İstanbul seçimini iptal edip verilmiş mazbatayı iptal etmesi Türkiye gündemini sarstı.

AK Parti'nin itiraz üstüne itirazı sonucu alınan karar tartışmalara neden oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili attığı tweet'le içeriden ilk ve tek eleştiriyi yapan kişi oldu. Yeneroğlu, "Ebu Hanife'nin hukukun sesini kısmak" sözüne dikkat çekti.

"ALLAH DA SİZİN NEFESİNİZİ KISAR"

Mustafa Yeneroğlu şu ifadeleri yazdı: "Büyük hukukçu Ebu Hanife'nin 'mihraptan ve minberden hukukun sesini kısarsanız, Hz. Allah da sizin nefesinizi, iflâhınızı kısar' ikazı her okuduğumuzda sarsılmamızı sağlıyorsa, hayırlı sahurlar dilerim.... aksi takdirde tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir.."