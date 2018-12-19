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AK Partili vekilden Fransızca sesleniş

Meclis görüşmelerinde Milletvekili Cahit Özkan'ın Fransızca konuşması alkış aldı.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 23:19..
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AK Partili vekilden Fransızca sesleniş

Meclis Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Görüşmelerde AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın vekillere Fransızca konuşması mecliste renkli görüntüler oluşturdu.

"LA SEPERATION DE POWER" ( KUVVETLER AYRILIĞI)

Özkan,konuşmasında  "İşte, vatandaşımızın arasında bize gelen talepleri kanun teklifi hâline getirerek, işte, sizin içinde bulunduğunuz Parlamentoda yasama faaliyetine dönüştürüyoruz. Evet, kuvvetler ayrılığı var. Hangi dilde konuşayım? “La séparation de power” ifadelerini kullandı.

Cahit Özkan'ın bu konuşması AK Parti, CHP ve İYİ Parti sıralarından "ooo.." sesleri ve alkışlar aldı.

Ak Partili vekilin Fransızca cevabı vekilleri güldürdü VİDEO


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