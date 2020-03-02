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AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı

AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya hesabından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla poligonda atış yaptığı görüntüleri paylaştı.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 00:06..
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AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı

İdlib'de askerlerimizin şehit olduğu hava saldırısının ardından, bugün Bahar Kalkanı Harekatı başladı.

Rejime ait hedefler nokta atışlarıyla etkisiz hale getiriliken, rejime ait uçaklar da düşürülüyor.

Harekatın başlamasının ardından, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya sosyal medya hesabından, harekata destek verme amacıyla bir video paylaştı.

Görüntülerde poligonda atış yapan Özkaya, paylaşımında "Mesele Vatan ise gözümüzü kırpmayız ve hiç kimseyi de tanımayız..." ifadesini kullandı.

AK Parti Milletvekili Özkaya'nın harekata destek paylaşımı VİDEO


AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı

AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı

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AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
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