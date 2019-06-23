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AK Partili vekilden İstanbul'u neden kaybettik açıklaması

İstanbul'u kaybetme gerekçesini "Ahlaki üstünlüğümüzü kaybettik" diyerek açıklayan Yeneroğlu, öz eleştiri yapılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 23.06.2019 - 21:14..
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31 Mart seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından İstanbul bir kez daha seçim gitti.

Ekrem İmamoğlu, büyük bir fark atarak Binali Yıldırım'ın önünde seçimi tamamladı.

Seçimle ilgili dikkat çeken bir yorum AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan geldi.

"YENİDEN ÜMİT OLABİLİRİZ"

AK Partili Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlâkî üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik Samimi öz eleştiri yaparak yeniden ümit olabiliriz. Bunun için geçmişi ve mitleri bırakıp geleceğe ve gençlerin hayallerine bakmalı, rasyonalite, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve temel haklara odaklanmalıyız.

Benim de bir Türkiye hayalim var. Herkesin ayağının yere bastığı,  beğenmediğimiz düşüncelerin öfke veya şiddet ile bastırılmadığı, toplumsal farklılığın zenginlik kabul edildiği, Türkiye'nin refahının çok seslilikte görüldüğü ve karşılıklı tahammülsüzlüğün aşıldığı bir Türkiye." ifadelerini kullandı.

AK Partili vekilden İstanbul'u neden kaybettik açıklaması

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