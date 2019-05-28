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AK Partili vekile uyarı cezası

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil'e, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada CHP'ye yönelik 'çöp', 'çamur', 'çukur' sözleri nedeniyle uyarı cezası verildi.

AA | 28.05.2019 - 21:10..
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TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkan Vekili MHP'li Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündeme geçilmeden önce milletvekillerine söz verildi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Yıl 1963, Türkiye'de yerel seçimler yapılıyor. Yer, İstanbul. Adalet Partisi adayı Nuri Erdoğan ve CHP adayı Haşim İşcan. Seçim yapılır, Adalet Partisi seçimi büyük bir farkla kazanır. Bugüne kadar demokratik yolla hiçbir seçimi kazanamayan CHP hemen oyunlarına başlar. Seçimden önce başlayan hilebazlık seçimden sonra da devam eder. Halkın büyük bir teveccühüne bakmaz, türlü desise ve numaralarla Adalet Partisi adayı Nuri Erdoğan'dan başkanlık alınır, CHP'nin seçilemeyen adayı Haşim İşcan'a verilir” dedi.

AK Partili vekile uyarı cezası

CHP DEMEK DİYE BAŞLADI TEPKİLER GELDİ

AK Partili Karahocagil, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"CHP'nin geçmiş tarihine baktığımız zaman, bu türlü düzenbazlıkları görüyoruz. CHP demek çöp, çamur, çukur demek; CHP demek, demokrasi dışı oyunlar demek; CHP demek, bileğini bükemediği başbakanı, bakanları idam etmek demek… CHP demek, Gezi olayları demek, vandalların yanında yer almak demek"

AK PARTİLİ KARAHOCAGİL’E UYARI CEZASI

Bu açıklamalar üzerine meclis karıştı, kısa süre gerginlik oluştu.

Tartışmalar üzerine Genel Kurulu yöneten MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan, oturuma ara verdi.

Aranın ardından Adan, “Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil'in az önceki oturumda yaptığı konuşması İç Tüzük'ün 157'inci maddesinin (2)'nci bendi uyarınca sükûneti, çalışma düzenini bozduğundan uyarma cezası gerekmektedir. Kendisine İç Tüzük'ün 158'inci maddesine göre uyarma cezası veriyorum” dedi.

AK Partili Karahocagil’a uyarı cezası alması CHP’liler tarafından alkışlarla karşılandı.

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