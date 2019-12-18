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AK Partili vekiller Meclis'te simit ve boyoz dağıttı

CHP'li vekiller Simit Sarayı üzerinden hükümete yüklenirken, AK Parti İzmir milletvekillerinin gündemi başkaydı.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 17:37..
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AK Partili vekiller Meclis'te simit ve boyoz dağıttı

Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'lik hissesini satın almak için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

Başvuru talebinin ortaya çıkması, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde bu konunun üzerine giden CHP'li milletvekilleri, hükümeti sert bir dille eleştirmeye başladı.

AK Parti İzmir milletvekilleri ise muhalefete cevap vermek yerine, Meclis koridorlarında simit ve boyoz dağıttı.

SİMİT Mİ GEVREK Mİ

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Simit mi gevrek mi tartışmalarına bir son verip, TBMM'de sıcak sıcak gevrek dağıtacağız." dedi ve görüntüleri paylaştı.

AK Partili vekiller Meclis'te simit ve boyoz dağıttı

AK Partili vekiller Meclis'te simit ve boyoz dağıttı

GEREKENİ YİNE ERDOĞAN YAPTI

Milletvekilleri gevrek şovu yaparken Simit Sarayı tartışmalarına noktayı yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu.

Böyle bir satışı asla doğru bulmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ı arayarak bilgi aldığını söyledi.

Erdoğan, "Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte kamu bankalarının görev zararı olayları sebebiyle nasıl battığını hatırlayın; bütün kamu bankaları görev zararı adı altında çökertilmişti. Biz geldik, önce kamu bankalarımızın tamamını görev zararlarından kurtardık. Şu anda Ziraat sadece ulusal deği, uluslararası alanda önde gelen bankalardan bir tanesi. Halkbank da Vakıfbank da öyle. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Vakıfbank’ta belli bir oranda hissesi var. Yeni atılan adımla Vakıflar Genel Müdürlüğü bundan sonra hizmet etmede büyük bir imkana sahip olacak. Yatırımlarını vakıf hizmetlerinde daha etkin gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

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