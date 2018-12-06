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AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller

AK Parti, MHP'nin yönetimindeki 8 ilde aday çıkarmayarak jest yapacak.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 10:17..
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AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller

Seçim gününe geri sayım devam ederken, partilerde aday telaşı hakim. MHP ile AK Parti'nin, seçimlerde iş birliği kararıyla ilgili detaylar netleşiyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ittifak görüşmeleriyle ilgili belediye kazanma gayelerinin olmadığını söylerken, 31 Mart'ın beka mücadelesi açısından bir dönüm noktası olduğunu söylemişti.

8 İLDE MHP'YE JEST

Öte yandan AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller de netleşti. AK Parti; Isparta, Manisa, Karabük, Bartın, Kars, Adana, Mersin, Osmaniye illerinde aday çıkarmayarak MHP'ye jest yapacak. Bu iller halihazırda MHP'nin yönetiminde.

AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller

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