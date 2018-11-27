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AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki

AK Parti'nin Ankara adayı, Mehmet Özhaseki oldu. Başkan Erdoğan Ankara adayı olarak Özhaseki'yi grup toplantısında duyurdu.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 12:42..
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AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki

AK Parti'de geçtiğimiz hafta açıklanan belediye başkan adaylıklarının açıklanması bu hafta grup toplantısında devam etti. Başkan Erdoğan, aralarında İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 20 şehrin başkan adaylarını açıkladı.

En çok merak edilen şehirlerden biri olan başkent Ankara'nın adayı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki oldu.

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki

Mehmet Özhaseki - AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı ViDEO

BELEDİYECİLİKTE TECRÜBE

Bakanlığında hayata geçirdiği önemli faaliyetler ile şehircilik konusunda önemli bir isim haline gelen Mehmet Özhaseki, bakanlığından önce de Kayseri'de uzun yıllar boyunca Belediye Başkanlığı yapmıştı.

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki

5 kez üst üste Kayseri Belediye Başkanlığı'na seçilen Özhaseki, 7 yıl boyunca da Tarihi Kentler Birliği'nin başkanlığını yaptı. Bakanlığı haricinde 26 ve 27'inci dönemde Kayseri'den milletvekili olan Özhaseki artık Ankara'ya hizmet için çalışacak.

KILIÇDAROĞLU İLE TAZMİNAT

Mehmet Özhaseki, Kayseri Belediye Başkanlığı sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, kendisine iftira ettiği gerekçesiyle dava etmiş, kazandığı tazminat ile de Kayseri'nin farklı yerlerinde halka sucuk dağıtmıştı.

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki

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