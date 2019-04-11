taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.71885
Euro
6.46235
Altın
1304.145
Borsa
97233.97
Gram Altın
239.913

AK Parti'nin Ankara'yı kaybetme nedeni araştırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetmede en büyük etken, işsizlik olarak görüldü.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 12:48..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
AK Parti'nin Ankara'yı kaybetme nedeni araştırıldı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Millet İttifakı adayı CHP'li Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı adayı AK Partili Mehmet Özhaseki'ye karşı yüzde 50,9 oy alarak kazandı. Özhaseki ise yüzde 47,1 oy aldı.

Geçtiğimiz gün mazbatasını alan Yavaş, resmen göreve başladı.

KAYBETMENİN NEDENİ ARAŞTIRILDI

EMAX Araştırma; Ankara'nın 8 ilçesinde (Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Sincan, Altındağ, Etimesgut, Pursaklar) 8-10 Nisan tarihleri arasında "Cumhur İttifakı, Ankara Büyükşehir Başkanlığı'nı sizce neden kaybetti?" sorusunu yönetti.

YÜZDE 41 "İŞSİZLİK" DEDİ

Ankete katılanların yüzde 41,7'si kaybetme nedenini, "ekonomik sıkıntılar ve işsizlik" olarak ifade etti. Yüzde 38,2 "yanlış aday tercihi" derken, yüzde 14,3 ise "seçim vaatlerinin yetersizliği" dedi.

AK Parti'nin Ankara'yı kaybetme nedeni araştırıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sudan'da darbe

Sudan'da darbe

306
Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

411
CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

406
Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

116
Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

115
Gerçek hayatta 750 bin lira ödüllü PUBG organizasyonu

Gerçek hayatta 750 bin lira ödüllü PUBG organizasyonu

29
CHP'li başkan kurban kestirdi

CHP'li başkan kurban kestirdi

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir