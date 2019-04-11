1 Twitter CEO'su Jack Dorsey’in bir günü Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in günü,sağlıklı kalabilmek ve işine odaklanabilmek için izlediği yöntemleri anlattı.

2 Macron'un Ermeni soykırımı kararı Tarihi, Afrika'da sömürgecilik ve soykırım faaliyetleriyle geçen Fransa, 24 Nisan'ı "Ermeni soykırımını anma günü" ilan etti.

3 Ece Seçkin’den köpeklerin zehirlenmesine tepki Ünlü şarkıcı Seçkin, başkentte, yedirilen zehirli tavuklar yüzünden telef olan 16 köpek için göz yaşlarına boğularak isyan etti.

4 Araç kullanırken direksiyonu söktü Trafik magandası bu kez Bursa'da ortaya çıktı. Kullandığı otomobilinin direksiyonunu söken sürücü, bu şekilde bir süre ilerledi. Sürücünün arkadaşı da bu anları kaydetti.

5 AK Parti'nin Ankara'yı kaybetme nedeni araştırıldı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetmede en büyük etken, işsizlik olarak görüldü.

6 7 Günde hayatınızı iyileştirmenin 7 yolu Zihninizi açmaya, stresi azaltmaya ve yaşamda gerçekten neyin önemli olduğunu size hatırlatmaya yardımcı olacak yedi adım.