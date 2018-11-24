AK Parti'nin belediye başkan adayları

İstiklal Marşı ile yıkıma engel olmak istedi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir iş yerinin önündeki sundurmanın yıkımına engel olmak isteyen çalışanlar İstiklal Marşı'nı söyledi.

İstiklal Marşı ile yıkıma engel olmak istediler

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