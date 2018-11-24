taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2844
Euro
5.989
Altın
1223.11
Borsa
93003.27
Gram Altın
207.853

AK Parti'nin belediye başkan adayları

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 14 büyükşehir ve 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

AA | 24.11.2018 - 15:08..
  1. Haberler
  2. Gündem
AK Parti'nin belediye başkan adayları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki 40 belediye başkanı adayını açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı isimler şöyle;

Adıyaman - Süleyman Kılıç

Amasya - Cafer Özdemir

Antalya - Menderes Türel

Ardahan - Yunus Baydar

Artvin - Mehmet Kocatepe

Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman - Murat Güneştekin

Bayburt - Fatih Yumak

Bitlis - Nesrullah Tanğlay

Bolu - Fatih Metin

Burdur - Deniz Kurt

Bursa - Alinur Aktaş

Denizli - Osman Zolan

Diyarbakır - Cumali Atilla

Düzce - Faruk Özlü

Elazığ - Şahin Şerefoğulları

Erzurum - Mehmet Sekmen

Gaziantep - Fatma Şahin

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane - Ercan Çimen

Hakkari - Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör

Karabük - Burhanettin Uysal

Kastamonu - Tahsin Babaş

Kayseri - Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale - Mehmet Saygılı

Kırklareli - Burak Süzülmüş

Kilis - Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Malatya - Selahattin Gürkan

Nevşehir - Rasim Arı

Niğde - Emrah Özdemir

Ordu - Hilmi Güler

Rize - Rahmi Metin

Samsun - Mustafa Demir

Sinop - Ali Çöpçü

Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak - Mehmet Yarka

Tekirdağ - Mestan Özcan

Yalova - Yusuf Ziya Öztabak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin belediye başkan adayları

AK Parti'nin belediye başkan adayları

207
BAE ve Suudi Arabistan prensleri alem yaptı

BAE ve Suudi Arabistan prensleri alem yaptı

306
Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

259
AK Parti'de aday heyecanı

AK Parti'de aday heyecanı

233
Ali Dürüst istifa etti

Ali Dürüst istifa etti

220
Cumhur İttifakı'nın kuruluşuyla CHP'nin kaybedeceği iller

Cumhur İttifakı'nın kuruluşuyla CHP'nin kaybedeceği iller

96
MHP 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak

MHP 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak

496
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir