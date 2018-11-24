AK Parti'nin belediye başkan adayları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki 40 belediye başkanı adayını açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı isimler şöyle;
Adıyaman - Süleyman Kılıç
Amasya - Cafer Özdemir
Antalya - Menderes Türel
Ardahan - Yunus Baydar
Artvin - Mehmet Kocatepe
Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman - Murat Güneştekin
Bayburt - Fatih Yumak
Bitlis - Nesrullah Tanğlay
Bolu - Fatih Metin
Burdur - Deniz Kurt
Bursa - Alinur Aktaş
Denizli - Osman Zolan
Diyarbakır - Cumali Atilla
Düzce - Faruk Özlü
Elazığ - Şahin Şerefoğulları
Erzurum - Mehmet Sekmen
Gaziantep - Fatma Şahin
Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane - Ercan Çimen
Hakkari - Cüneyt Epcim
Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör
Karabük - Burhanettin Uysal
Kastamonu - Tahsin Babaş
Kayseri - Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale - Mehmet Saygılı
Kırklareli - Burak Süzülmüş
Kilis - Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli - Tahir Büyükakın
Malatya - Selahattin Gürkan
Nevşehir - Rasim Arı
Niğde - Emrah Özdemir
Ordu - Hilmi Güler
Rize - Rahmi Metin
Samsun - Mustafa Demir
Sinop - Ali Çöpçü
Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak - Mehmet Yarka
Tekirdağ - Mestan Özcan
Yalova - Yusuf Ziya Öztabak