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AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci

Başkan Erdoğan, eski ekonomi bakanı Nihat Zeybekci'nin, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 12:07..
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AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayını açıkladı.

Buna göre eski bakan Nihat Zeybekci, İzmir'i CHP'den almak için yarışacak.

"İNŞALLAH İZMİR'İ ALACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "İnşallah bu dönem Nihat Bey ile birlikte İzmir'i alacağız" dedi.

"MAHALLENİN EN GÜZEL KIZI"

Daha önce, Nihat Zeybekci basın mensuplarının, "Siz İzmir'i istiyor musunuz?" sorusuna "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez. İzmir, Anadolu'nun en güzel kızı, en güzel şehri. Doğuştan en güzel şehri. Hayırlısı olsun" cevabını vermişti.

NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci ViDEO

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