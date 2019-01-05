AK Parti'nin İzmir ilçe adayları

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti İzmir'deki adaylarını tanıttı.
İzmir Halkapınar Spor Salonu'ndaki programda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 30, MHP'nin 5 adayını kamuoyuna duyurdu.
AK PARTİ'NİN ADAYLARI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı - Nihat Zeybekci
Balçova - Evrim Özen
Bayındır - Uğur Demirezen
Bayraklı - Ali Aslan
Bergama - Hakan Koştu
Beydağı - Ogün Asil Aydoğdu
Bornova - Reşat Gençtürk
Buca - Mustafa Arslan
Çiğli - Okan Korkmaz
Gaziemir - Nazmi Yılmaz
Güzelbahçe - Burcu Dereci
Karabağlar - Bilal Doğan
Karaburun - Ferhan Eroğlu
Karşıyaka - Ayda Maç
Kemalpaşa - Arif Uğurlu
Kınık - Sadık Doğruer
Kiraz - Saliha Özçınar
Konak - Melek Eroğlu
Menderes - Bülent Soylu
Menemen - Durmaz Bayraktar
Ödemiş - Münir Bezmez
Seferihisar - Hamit Nişancı
Selçuk - Osman Başterzi
Tire - Selman İçelli
Torbalı - Adnan Yaşar Görmez
Urla - Adıgüzel Demirel
İTTİFAK ADAYLARI
Aliağa - Serkan Acar (MHP)
Çeşme - Sema Aydın (MHP)
Dikili - Buğra Akın (MHP)
Foça - Serdar Mersin (MHP)
Narlıdere - Süleyman Kocabıyık (MHP)