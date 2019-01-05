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AK Parti'nin İzmir ilçe adayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki belediye başkanı adaylarını açıkladı.

Haber Merkezi | 05.01.2019 - 16:00..
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31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti İzmir'deki adaylarını tanıttı.

İzmir Halkapınar Spor Salonu'ndaki programda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 30, MHP'nin 5 adayını kamuoyuna duyurdu.

AK PARTİ'NİN ADAYLARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı - Nihat Zeybekci

Balçova - Evrim Özen

Bayındır - Uğur Demirezen

Bayraklı - Ali Aslan

Bergama - Hakan Koştu

Beydağı - Ogün Asil Aydoğdu

Bornova - Reşat Gençtürk

Buca - Mustafa Arslan

Çiğli - Okan Korkmaz

Gaziemir - Nazmi Yılmaz

Güzelbahçe - Burcu Dereci

Karabağlar - Bilal Doğan

Karaburun - Ferhan Eroğlu

Karşıyaka - Ayda Maç

Kemalpaşa - Arif Uğurlu

Kınık - Sadık Doğruer

Kiraz - Saliha Özçınar

Konak - Melek Eroğlu

Menderes - Bülent Soylu

Menemen - Durmaz Bayraktar

Ödemiş - Münir Bezmez

Seferihisar - Hamit Nişancı

Selçuk - Osman Başterzi

Tire - Selman İçelli

Torbalı - Adnan Yaşar Görmez

Urla - Adıgüzel Demirel

İTTİFAK ADAYLARI

Aliağa - Serkan Acar (MHP)

Çeşme - Sema Aydın (MHP)

Dikili - Buğra Akın (MHP)

Foça - Serdar Mersin (MHP)

Narlıdere - Süleyman Kocabıyık (MHP)

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