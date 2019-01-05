AK Parti'nin İzmir ilçe adayları

İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarının kamuoyuna tanıtılacağı toplantıda AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım toplantıda açıklama yaptı.

Galatasaray'da hedef bir kez daha Trezeguet

Estetik çene ameliyatı için Türkiye'ye gelen Suudi genç kız Shoq Khlalid Alharbi, adeta felaketi yaşadı. Genç kız aradan 3 yıl geçmesine rağmen hala ameliyatlarla düzeltilmeye çalışılıyor.

Zamanında kıtadan kıtaya koşan ecdadımız, çok sayıda ülkede “dava”sı uğruna şehit düştü. Bugün onların aziz ruhları dünyanın dört köşesindeki ebedî istirahatgâhlarında…

Antalya'da polisin düzenlediği operasyonda, 5 bin 458 ecstasy hap ile 2 kilo 656 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan birinin gazetecilerden isteği "Benim çekin, kadınları çekmeyin." oldu.

Uyuşturucu şüphelisi: Beni çekin ama kadınları çekmeyin

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.