AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu

31 Mart seçimlerinden önce en dikkat çeken adaylardan biri de Barış Saylak'tı.
CHP'li olan Saylak, seçimler öncesinde AK Parti'ye geçmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan görüşmesinde; "Büyüksün Reisim büyüksün" sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.
Barış Saylak'ın Erdoğan'la telefon görüşmesi VİDEO
SEÇİMLERİ KAYBETTİ
Ancak Barış Saylak, yerel seçimlerde CHP'li Muhammet Tokat'ın arkasında kalarak seçimleri kaybetmişti.
MUĞLA TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ
Saylak, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atandı.