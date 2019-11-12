AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu

CHP'den AK Parti'ye geçen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşması olay olan ancak Milas'ta belediye başkanlığını kaybeden Barış Saylak Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atandı.

İngiliz Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat, İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askeri ile ilgili Rusya'yı suçladı.

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Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi

TCMB, eylül ayına ilişkin cari dengeyi açıkladı. Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar oldu.