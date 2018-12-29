AK Parti'nin Üsküdar adayı: Hilmi Türkmen

Üsküdar Belediye Başkanı olduğu dönemde Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni açarak, İstanbul'u en manzaralı millet bahçelerinden birine kavuşturan Hilmi Türkmen, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde de yeniden Üsküdar adayı oldu.

KÖPRÜ MANZARALI MİLLET BAHÇESİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü gören muhteşem boğaz manzarasıyla, Nakkaştepe Millet Bahçesi Üsküdarlılara hizmet ediyor.

İstanbul'un yeni balkonu: Nakkaştepe Millet Bahçesi

HİLMİ TÜRKMEN NEVMEKAN SAHİL'İ AÇTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği projelerden birini Üsküdar Belediyesi gerçekleştirdi. Nevmekan Sahil!

24 saat hizmet veren Nevmekan, öğrenci merkezli bir çalışma alanı olarak kullanıldığı gibi Üsküdar ve İstanbullular için de önemli bir sosyal tesis konumunda.

Özellikle tez aşamasındaki doktora ve yüksek lisans öğrencileri için 24 saat hizmet veren kütüphaneler, bulunmaz bir nimet.

MİLLET KIRAATHANELERİNİN EN ÖZELİ

Özellikle belediyecilik hizmeti noktasında önemli bir hizmet olan Nevmekan Sahil, seçim döneminde öne çıkan millet kıraathanelerinin en özeli konumunda bulunuyor. Nevmekan Sahil aynı zamanda bir sosyal tesis statüsüne sahip.

360 derecelik bir konsept binaya kurulu olan Nevmekan, sosyal belediyecilik konusunun en güzel örneklerinden birisi.



