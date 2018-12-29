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AK Parti'nin yerel seçim adayları

AK Parti'nin İstanbul'un 39 ilçesinin 37'sinde çıkaracağı isimler belli. Silivri ve Maltepe belediyeleri için ise açıklanacak isim MHP'den olacak.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 14:10..
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AK Parti'nin yerel seçim adayları

AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri için adaylarının isimlerini bugün açıklıyor. Ekrem İmamoğlu'nun CHP İstanbul adayı olduğunun açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği AK Parti'de, beklendiği gibi Binali Yıldırım'ın ismi açıklanacak.

39 İLÇEDE ADAYLAR

İçelerde ise Mevlüt Uysal'ın ismi Büyükçekmece için açıklanacakken; Adalar'da Özlem Öztekin Vural, Arnavutköy'de Ahmet Haşimi Baltacı, Ataşehir'de İsmail Erdem, Avcılar'da İbrahim Ulusoy, Bağcılar'da Salih Çağdaş, Bahçelievler'de Hakan Bahadır, Bakırköy'de Aysun Çeliker, Başakşehir'de Yasin Kartoğlu, Bayrampaşa'da Yıldız Seferinoğlu, Beşiktaş'ta Fatih Tuna, Beykoz'da Muhammed Hanefi Dilmaç, Beylikdüzü'nde Mustafa Günaydın, Beyoğlu'nda Haydar Ali Yıldız, Çatalca'da Mesut Üner, Çekmeköy'de Celal Erdoğan, Esenler'de Umut Özkan, Esenyurt'ta M. Tevfik Göksu, Eyüpsultan'da Mehmet Er, Fatih'te Ergün Turan, Gaziosmanpaşa'da Cahit Altunay, Güngören'de Serdar Gümüş, Kadıköy'de Özgül Özkan Yavuz, Kağıthane'de Mevlüt Öztekin, Kartal'da Gürkan Akyol, Küçükçekmece'de Göksel Gümüşdağ, Pendik'te Ahmet Cin, Sancaktepe'de Şeyma Döğücü, Sarıyer'de Ahmet Misbah Demircan, Sultanbeyli'de İdris Güllüce, Sultangazi'de Abdurrahman Dursun, Şile'de İlhan Ocaklı, Şişli'de Ömer Fuat Günday, Tuzla'da Murat Demir, Ümraniye'de Ahmet Poyraz, Üsküdar'da Hilmi Türkmen, Zeytinburnu'nda Ömer Arısoy adı açıklanacak.

2 İLÇE MHP'DE

Maltepe ve Silivri belediyeleri için MHP'den aday çıkarılacak.

AK Parti'nin yerel seçim adayları

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