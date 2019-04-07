AK Parti'ye YSK'dan ret

İl Seçim Kurulu, Ankara'da bütün oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan AK Parti bütün ilçelerde yeniden sayım yapılması için İl Seçim Kuruluna müracaat edeceklerini söylemişti.

YSK'DAN DA REDDEDİLDİ

AK Parti, İl Seçim Kurulu'nun oyların sayımını ret kararına karşı YSK'ya da itiraz etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından YSK son sözü söyledi ve AK Parti'nin Ankara'da 13 ilçe için yaptığı başvuru reddedildi.

MANSUR YAVAŞ'IN BAŞKANLIĞI BU KARARLA RESMİLEŞTİ

YSK'nın AK Parti'nin talebini onaylamamasından dolayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.