AK Party revealed candidates for Istanbul in 2019 electio

Turkey’s President Recep Tayyip Erdoğan has announced the ruling Justice and Development Party’s mayoral candidates for Istanbul for March 31 local elections with a list headed by Parliament Speaker Binali Yıldırım.

Erdoğan revealed the metropolitan mayoral candidate, as well as the names of each candidate from all Istanbul districts, at a special ceremony held in Istanbul on Dec. 29.

As expected, former prime minister Yıldırım will be the mayoral candidate of the ruling party, Erdoğan said, adding that the "biggest political threat for Istanbul is [the main opposition Republican People's Party] CHP."

Here are the party's candidates for district municipalities in Istanbul:

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı

Ataşehir: İsmail Erdem

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağrıcı

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa: Atilla Aydıner

Beykoz: Murat Aydın

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece: Mevlüt uysal

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Esenler: Mehmet Tevfik Göksu

Esenyurt: Azmi Ekinci

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Salih Bayraktar

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Şile: İlhan Ocaklı

Tuzla: Şadi Yazıcı

Şişli: Nihal Yıldırım

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

In three Istanbul districts, AK Party supported the Nationalist Movement Party (MHP)'s candidates as part of their People's Alliance.

Beşiktaş: Serkan Toperi

Maltepe: Ahmet Baykan

Silivri: Volkan Yılmaz