AK Party revealed candidates for Istanbul in 2019 electio

Turkey’s President Recep Tayyip Erdoğan has announced the ruling Justice and Development Party’s mayoral candidates for Istanbul for March 31 local elections with a list headed by Parliament Speaker Binali Yıldırım.
FORMER PRIME MINISTER BİNALİ YILDIRIM
Erdoğan revealed the metropolitan mayoral candidate, as well as the names of each candidate from all Istanbul districts, at a special ceremony held in Istanbul on Dec. 29.
As expected, former prime minister Yıldırım will be the mayoral candidate of the ruling party, Erdoğan said, adding that the "biggest political threat for Istanbul is [the main opposition Republican People's Party] CHP."
Here are the party's candidates for district municipalities in Istanbul:
Adalar: Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir: İsmail Erdem
Avcılar: İbrahim Ulusoy
Bağcılar: Lokman Çağrıcı
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Mehmet Umur
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa: Atilla Aydıner
Beykoz: Murat Aydın
Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece: Mevlüt uysal
Çatalca: Mesut Üner
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Esenler: Mehmet Tevfik Göksu
Esenyurt: Azmi Ekinci
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece: Temel Karadeniz
Pendik: Ahmet Cin
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sarıyer: Salih Bayraktar
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Şile: İlhan Ocaklı
Tuzla: Şadi Yazıcı
Şişli: Nihal Yıldırım
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
In three Istanbul districts, AK Party supported the Nationalist Movement Party (MHP)'s candidates as part of their People's Alliance.
Beşiktaş: Serkan Toperi
Maltepe: Ahmet Baykan
Silivri: Volkan Yılmaz