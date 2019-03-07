Akademik hayattaki kadın oranı erkeklere yaklaştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) cerilerine göre, 2002'de yüzde 13,5 olan kızların yükseköğretimde net okullaşma oranı, 2016-2017 eğitim öğretim yılında yüzde 44,4'e yükseldi.

KIZLARIN OKULLAŞMA ORANI

Erkek öğrencilerin okullaşma oranı aynı dönemler itibarıyla yüzde 15,7'den yüzde 40,5'e çıktı. Böylece, yükseköğretimde kızların okullaşma oranı erkekleri geçti.

KADIN AKADEMİSYENDE ARTIŞ

Akademisyen sayısı 2003'te 74 bin 134 iken 2019'da bu sayı, 89 bin 935'i erkek, 72 bin 415'i kadın olmak üzere 162 bin 350'ye ulaştı.

Toplam akademisyenler içinde kadın akademisyenlerin oranı yüzde 44,6 olarak kayıtlara geçti. Kadın akademisyen sayısı 2002'de 26 bin 2 iken bu sayı yaklaşık 2,8 kat artışla 72 bin 415'e çıktı.

ÜNVANLARA GÖRE DAĞILIM

8 bin 167 kadın profesör, 5 bin 997 kadın doçent, 16 bin 679 kadın doktor öğretim üyesi unvanıyla akademisyen olarak görev yapıyor.

Buna göre toplam 25 bin 947 profesörden yüzde 31'i, 15 bin 222 doçentten yüzde 39'u, 38 bin 683 doktor öğretim üyesinden yüzde 43'ü kadınlardan oluştu.

KADINLAR ERKEKLERİ GEÇTİ

Akademide kadın öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerinin sayısı erkekleri geçti. 17 bin 760'ı kadın, 17 bin 698'i erkek olmak üzere 35 bin 458 öğretim görevlisi, 23 bin 812'si kadın, 23 bin 228'i erkek olmak üzere 47 bin 40 araştırma görevlisi akademik hayatta yer aldı.

ÜNİVERSİTELERDEKİ KIZ ÖĞRENCİ SAYILARI

Verilerde, üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısı da dikkati çekti. Buna göre, Türkiye'de bir üniversite programına kayıtlı 7 milyon 949 bin 217 öğrencinin yüzde 47'sini, 3 milyon 747 bin 914'ünü kız öğrenciler oluşturdu.

Lisans programlarına kayıtlı 4 milyon 486 bin 37 öğrencinin yüzde 46'sının, yüksek lisansa devam eden 415 bin öğrencinin yüzde 42'sinin, doktora yapan 97 bin 491 öğrencinin yüzde 43'ünün kız öğrenciler olduğu kayıtlarda yer aldı.

Meslek yüksekokullarında örgün eğitimde 1 milyon dolayında öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin yüzde 41'i kızlardan oluşuyor.

KADIN YÖNETİCİ ORANLARI

Üniversite yönetimlerine ilişkin verilerde de kadın dekanların oranının yüzde 18 olduğu belirlendi.

Bin 388 dekanın bulunduğu devlet üniversitelerinde 216, 409 dekanın bulunduğu vakıf üniversitelerinde 106 kadın dekanlık görevini yürütüyor.

Devlet üniversitelerinde 6, vakıf üniversitelerinde 11 kadın rektör olarak görev yapıyor.

Türkiye'deki 17 kadın rektör, 206 üniversitenin yöneticilerinin yüzde 8'ine karşılık geliyor. Ayrıca üniversitelerde sayıları 100'e yaklaşan kadın araştırma merkezi bulunuyor.