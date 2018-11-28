Akademinin yüzde 99'u FETÖ'cü

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası hakkında örgüt üyeliğinden dava açılan eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın yargılandığı davada, eski AYİM Üyesi Kenan Kenan tanık olarak dinlendi. İfadesinde önemli detaylara dikkat çeken Kenan, FETÖ'cülerin 2003'ten sonraki sınavların sorularını çaldığını belirtti. Bu döneme kadar akademiye girenlerin 15 Temmuz'da atıldığını açıklayan Kenan, "Atılmayan varsa gizli kalmıştır " dedi.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLENLERİN DURUŞMASI DEVAM ETTİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.