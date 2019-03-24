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Akademisyenlere verilen yabancı dil kursu desteği arttı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bursu almaya hak kazanan öğretim elemanlarına 2 ile 6 ay arasında aylık 3 bin 500 lira destek sağlayacak.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 09:01..
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca Yabancı Dil Eğitim Bursu kapsamında öğretim elemanlarına bu yıl verilecek destek miktarı, aylık 3 bin 500 liraya yükseltildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, devlet üniversitelerindeki doktoralı öğretim elemanlarının yurt dışında bir yabancı dil kursuna katılarak, yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirebilmelerini desteklemek amacıyla ilk kez geçen yıl "YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu"nun verilmeye başlandığı anımsatıldı.

HEDEF YABANCI DİLDE DERS ANLATMAYI KAZANMAK

Açıklamaya göre, YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu ile üniversitelerdeki eğitim ve araştırma faaliyetlerinde niteliğin artırılmasının yanı sıra 2018-2022 Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'nde yer alan eylem planı çerçevesinde Türk akademisyenlerin yabancı dilde ders verme kapasitelerinin artırılması da planlanıyor.

Akademisyenlere verilen yabancı dil kursu desteği arttı

YURT DIŞINDA DİL EĞİTİMİ

Burs programı kapsamında 2018'de yapılan ilk çağrı sonucunda, devlet üniversitelerinde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında görev yapan öğretim elemanlarının başvuruları YÖK tarafından değerlendirilmiş, burs almaya hak kazanan öğretim elemanları, İngiltere, Amerika, Kanada, Malta, Almanya, Fransa gibi uluslararası akreditasyona sahip dil okullarında katıldıkları İngilizce, Almanca ve Fransızca dil eğitimleri için 2-6 ay arasında aylık 2 bin 500 lira burs ile desteklenmişti.

Akademisyenlere verilen yabancı dil kursu desteği arttı

3 BİN 500 LİRA BURS DESTEĞİ

YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu kapsamında 2019 yılı için başvurular başladı. Bu yılın burs miktarlarını artıran YÖK, bursu almaya hak kazanan öğretim elemanlarına 2 ile 6 ay arasında aylık 3 bin 500 lira burs desteği sağlayacak.

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