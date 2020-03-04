Akar, AB heyetiyle görüştü

İdlib'de askerlerimizin şehit olduğu saldırısı sonrası Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.

İDLİB VE GÖÇMEN SORUNU KONULARI ELE ALINDI

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, görüşmede başta İdlib ve göçmen sorunu olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, karşılıklı işbirliği ve diyaloğun öneminin de vurgulandığı bildirildi.