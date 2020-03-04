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Akar, AB heyetiyle görüştü

Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi.

AA | 04.03.2020 - 05:07..
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İdlib'de askerlerimizin şehit olduğu saldırısı sonrası Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.

İDLİB VE GÖÇMEN SORUNU KONULARI ELE ALINDI

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, görüşmede başta İdlib ve göçmen sorunu olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, karşılıklı işbirliği ve diyaloğun öneminin de vurgulandığı bildirildi.

Akar, AB heyetiyle görüştü

Akar, AB heyetiyle görüştü

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