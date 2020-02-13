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Akar: Ateşkesi sağlamak için birlikler gönderiyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'de ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderildiğini, ateşkese uymayanlara zor kullanılacağını söyledi.

AA | 13.02.2020 - 15:08..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de, İdlib’deki artan tansiyon ve son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, İdlib'in de ele alındığı ana oturumda Türkiye’nin görüş ve beklentilerini NATO yetkilileri ve müttefik ülke savunma bakanları ile paylaşma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Akar: Ateşkesi sağlamak için birlikler gönderiyoruz

"TÜRKİYE GARANTÖR DEVLETLERDEN BİRİ"

İdlib'de gelinen durumun ekim ayında yapılan son NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan bu yana oldukça olumsuz yönde geliştiğini vurgulayan Akar, 4 milyon Suriyelinin yaşadığı bu bölgede Türkiye’nin garantör devletlerden biri olduğunu hatırlattı.

Akar: Ateşkesi sağlamak için birlikler gönderiyoruz

"REJİM ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILARI DEVAM ETTİRDİ"

Ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi ve akan kanın durması için çalıştıklarının altını çizen Akar, rejimin bugüne kadar ilan edilen dört ateşkese rağmen hava ve karadan saldırılarına devam ettiğini ve bu saldırıların şiddetinin giderek arttığını söyledi.

Akar: Ateşkesi sağlamak için birlikler gönderiyoruz

"ATEŞKESE UYMAYANLARA ZOR KULLANILACAK"

Bölgede yaşanan insani trajediye dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Akar, TSK'nin bölgedeki gözlem noktalarına ilişkin "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır. Takviye edilen gözlem noktalarımız sahadaki durumun gözlenmesinde önemli rol oynamaya devam edecek. İdlib'deki mevcudiyetimizi takviye etmemizin maksadı ateşkesin kalıcı olarak sağlanmasıdır. Herhangi bir unsurun saldırısına karşı gerektiğinde kuvvet kullanımı dahil, kati bir ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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