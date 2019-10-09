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Akar: Harekatla ilgili çalışmalar sürüyor

Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekattaki hazırlıklarda gelinen son durum hakkında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bilgilendirme yaptı.

AA | 09.10.2019 - 11:52..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Hava Harp Okulu’na geldi.

Akar: Harekatla ilgili çalışmalar sürüyor

TÖREN MANGASINI SELAMLADI

Hava Harp Okulu’na gelişinde MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, askeri öğrenci tören mangasını selamladı.

Akar: Harekatla ilgili çalışmalar sürüyor

"HAREKAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekattaki hazırlıklarda gelinen son duruma ilişkin sorusunu cevaplayan Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulu'nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız." dedi.

Akar: Harekatla ilgili çalışmalar sürüyor

Akar: Harekatla ilgili çalışmalar sürüyor

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