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Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti

Hulusi Akar, Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi ile görüşme yaptı.

AA | 03.03.2020 - 03:00..
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Türkiye'nin İdlib'de askerlerimizin şehit olduğu saldırı sonrasındaki yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

İDLİB KONUŞULDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.

Görüşmede, başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyetler arası görüşme sonrasında Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti


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