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Akar: Terör örgütü kimyasal silah kullanıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor" dedi.

AA | 17.10.2019 - 12:36..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti, Milli Savunma Bakanlığında dün kabul etti.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANTILADI

Görüşme sonrasında Akar, Suriye'deki son durum ile savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmeye ilişkin soruyu yanıtladı.

"ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞACAKLARINA DAİR BİLGİLER VAR"

Toplantıda, Türkiye'nin tüm görüş ve taleplerini bir kez daha ilettiklerini vurgulayan Akar, "Barış Pınarı Harekatımız milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun olarak devam ediyor. Hangi dini, etnik kökenden olursa olsun sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost, müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut." dedi.

"HASSASİYET VE BAŞARIYI GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin özellikle yabancı basındaki gerçek dışı haberler hatırlatılarak, buna ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Uçak düşmesinden, başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede gerçekleştiğine kadar birçok gerçek dışı haberi ve görüntüyü basında görüyoruz. Bu tür yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunların işe yaramayacağını bir kez daha ifade ediyorum." yanıtını verdi.

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