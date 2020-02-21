Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esad rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib’de, sivilleri korumak ve rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için yeni askeri noktalar oluşturmaya devam ediyor...

Dün İdlib şehrinde Esad güçlerinin saldırıları sonucu 2 askerimiz şehit olmuş 5 askerimiz de yaralanmıştı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası, TSK tarafından bölge takviyeler de hız kazandı.

AKAR VE KOMUTANLAR TAM KADRO SURİYE SINIRINDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile birlikte Suriye sınırında denetlemelerde bulundu.