Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tatilde olan Meclis, açıldığında ilk görüşme Libya...

Hulusi Akar ise 2 gün sonra Meclis'te görüşülecek olan tezkere için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Akar'ın Nazlı Ilıcak'a verdiği cevaplar şu şekilde:

NE KADAR TÜRK ASKERİ GİDECEK

"Libya ile uzun süredir tarihi kültürel birlikteliğimiz var. Asi general Hafter unsurlarının saldırıları söz konusu. Bu çerçevedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birçok yabancı ülke de olaylara müdahil olmuş durumda. Libya dostumuz kardeşimiz. Sivillere harekatlara ilgisiz kalmamız söz konusu değil. Cumhurbaşkanımıza davet mektubu geldi. Kayıtsız kalmamız mümkün değil. Oylamayı beklemeden yapmamız gereken hazırlıkları yaptık. Gerekli süreç başlamış durumda tezkerenin oylanmasının ardından gereğini yapacağız. Biz Libya için hazırlıklarımızı yaptık. İnsani yardım, eğitim ve işbirliği öncelik görevimiz."

Akar'dan Libya tezkeresi açıklaması: Hazırlıklar tamam ViDEO







RUSYA İLE YOL AYRIMINDA MIYIZ

"Türkiye ve Rusya arasında iyi diyalog kanalları var.

CHP'nin asker gönderme tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siyasetin ötesinde bu bir devlet meselesi. Bu milli mesele. İşin siyasi boyutlarından ziyade bizim uzun yıllar tarihi kültürel ortak değerlerimiz olan onların güvenliklerini sağlayacak şekilde yapmamız gerekenleri yapmak yönünde görev verilirse yapmaya hazırız."