Akar'dan üs bölgesindeki patlamayla ilgili ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hakkari'de Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki kaza sonrası çıkan patlamada yaralanan askerlerle, terörle mücadele harekatında yaralanan asker ve polisleri ziyaret etti.

"DIŞ ETKİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Akar, Hakkari'deki patlamayla ilgili olarak, "Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Bakan Akar, hem doğu, güneydoğuda hem Irak'ın kuzeyinde hem de diğer bölgelerde terörle mücadeleyle ilgili faliyetlerin yoğun bir şekilde artan bir azim ve kararlılıkla devam ettiğini de söyledi.