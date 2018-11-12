taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4729
Euro
6.1614
Altın
1204.35
Borsa
91445.28
Gram Altın
211.934

Akar'dan üs bölgesindeki patlamayla ilgili ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Süngü Tepe patlamasıyla ilgili, "Bu kazada hiçbir dış etken kesinlikle söz konusu değil. Namlu gerisinde çıkan alev patlamayı tetikledi." ifadelerini kullandı.

AA | 12.11.2018 - 18:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Akar'dan üs bölgesindeki patlamayla ilgili ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hakkari'de Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki kaza sonrası çıkan patlamada yaralanan askerlerle, terörle mücadele harekatında yaralanan asker ve polisleri ziyaret etti.

"DIŞ ETKİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Akar, Hakkari'deki patlamayla ilgili olarak, "Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Bakan Akar, hem doğu, güneydoğuda hem Irak'ın kuzeyinde hem de diğer bölgelerde terörle mücadeleyle ilgili faliyetlerin yoğun bir şekilde artan bir azim ve kararlılıkla devam ettiğini de söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Edirne Başsavcılığı'ndan Emine Şahin açıklaması

Edirne Başsavcılığı'ndan Emine Şahin açıklaması

571
Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor

196
İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor

22
Laik - muhafazakâr kavgası çıkarılmak isteniyor

Laik - muhafazakâr kavgası çıkarılmak isteniyor

314
Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

242
Engincan Ural'ın panik halleri

Engincan Ural'ın panik halleri

63
Seren Serengil'den öpüşme fotoğrafı

Seren Serengil'den öpüşme fotoğrafı

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM