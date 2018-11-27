Akaryakıt indirimi otobüs fiyatlarına yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarındaki gerileme ulaşım sektörünü mutlu etti. Bu doğrultuda harekete geçen Otobüsçüler Federasyonu ve ulaşım şirketleri indirim kararı aldı.

Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, firmaların yüzde 80'inin indirim kararı aldığını söyledi.

"BÖYLE DEVAM EDERSE DAHA FAZLA İNDİREBİLİRİZ"

Mustafa Yıldırım, "Hükümetimize akaryakıt indirimleri için teşekkür ediyoruz. Kara yolu ülkesiyiz. Onun için akaryakıt fiyatlarının olması gereken nokta burası. Böyle devam ederse fiyatlarımızı bu seviyenin biraz daha altına indirme şansımız olacak diye düşünüyorum." dedi.