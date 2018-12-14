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Akaryakıt istasyonuna silahlı soygun

Yüzleri maskeli 5 kişi, çalışanları etkisiz hale getirerek çelik kasayı çaldı.

DHA | 14.12.2018 - 07:42..
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İstanbul Bağcılar'da bir akaryakıt istasyonuna  yüzleri maskeli 5 kişi, çalışanlara silah doğrultup etkisiz hale getirdi. Çalışanları zorla çelik kasanın bulunduğu odaya götüren hırsızlar, kasayı geldikleri araca taşıdı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Çelik kasayı otomobilin bagajına yükleyen soyguncular araca binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çalışanlardan bilgi aldıktan sonra, işyerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise bir süre detaylı çalışma yaparak parmak izi aradı. Polisin silahlı soyguncuları yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.

Bağcılar’da akaryakıt istasyonunda soygun ViDEO

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