1 Mehmet Ali Erbil'in sondurumu Yeşim Erbil, abisi Mehmet Ali ERbil ile ilgili bir açıklama daha yaptı.

2 Genç kız amcasının evinde ölü bulundu 18 yaşında ki bir genç kız amcasının evinde henüz bilinmeyen bir nedenle öldüğü tespit edildi.

3 Akaryakıt istasyonuna silahlı soygun Yüzleri maskeli 5 kişi, çalışanları etkisiz hale getirerek çelik kasayı çaldı.

4 ABD'den Yemen görüşmelerine ilişkin açıklama Bakan Mike Pompeo, Yemen hükümeti ve Husiler arasında istişarelerin önemli bir adım olduğunu belirtti.

5 İsrail'den katliama devam: 24 saatte 4 Filistinli öldü Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde İsrail askerleri, 4 Filistinliyi şehit etti, 69 kişiyi de yaraladı.

6 Almanya'da polise olağanüstü yetkiler Türkiye'nin terörle mücadele kanununun hafifletilmesinde ısrar eden ve bunu üyelik kriterlerine ekleyen Avrupa Birliği, Almanya'da polislere verilen 'süper' yetkilere kayıtsız.