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Akaryakıt istasyonunda terör estiren domuz

Hindistan'da, akaryakıt istasyonu personellerine ve müşterilere saldıran yabani domuz, birkaç kişiyi yaraladı.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 12:52..
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Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradesh'in Sultanpur kentinde, bir benzin istasyonuna giren yabani domuz adeta terör estirdi.

ÇEVREDEKİLERE SALDIRDI

Akaryakıt istasyonuna giren domuz, etrafta koşuşturmaya başlayarak personel ve müşterilere saldırmaya başladı.

Domuzdan kaçmaya çalışan personeller, benzin deposunun arkasına saklanarak kendini kamufle etmeye çalıştı.

Bir personel ise eline aldığı tahta merdiven ile domuzu uzaklaştırmaya çalışsa da yabani domuz bir türlü durdurulamadı.

Akaryakıt istasyonunda terör estiren domuz

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