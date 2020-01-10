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Akaryakıt istasyonundaki markete tır çarptı

Bolu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır akaryakıt istasyonundaki markete çarptı. Kazada 1 kişi tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İHA | 10.01.2020 - 02:50..
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TEM otoyolu Bolu Dağı mevkiinde dün gece saatlerinde, Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, otoyol üzerinde bulunan dinlenme tesisi içindeki akaryakıt istasyonuna giriş yaptığı sırada kontrolden çıkarak markete çarptı.

SON ANDA KURTULDU

Tırın markete çarptığı sırada dışarıda bulunan akaryakıt istasyonu çalışanı Emir Bayraktar, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Büyük korku yaşayan ve kazadan yara almadan kurtulan Bayraktar, olayın ardından yere eğilerek üzerindeki şoku atlatmaya çalıştı.

"EMİRE'E BİR ŞEY OLDU"

Tırın marketin ön camına çarpmasının ardından içeride bulunan çalışanlar “Emir’e bir şey oldu” diyerek dışarıya koştu. İstasyon çalışanı ve markette bulunanların büyük korku yaşadığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazada, akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana gelirken, tır sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Akaryakıt istasyonuna giren tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO

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